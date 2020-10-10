Президент Ильхам Алиев: Если премьер-министр Армении спустится с небес на землю, то мы готовы к переговорам

Если премьер-министр Армении спустится с небес на землю, то мы готовы к переговорам.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью, которое транслировалось в передаче "Connect the World" на телеканале CNN International.

"Мы выступаем за мирные переговоры. Разрешите привести вам всего два примера. Азербайджан является конструктивным партнером за столом переговоров. Мы считаем, что принципы, разработанные США, Россией и Францией, должны стать основой для урегулирования. Президент Армении отвергает их. Прошу прощения, премьер-министр Армении отвергает их, так как лицо, которое находится у власти в Армении и с которым я веду переговоры, - премьер-министр, а не Президент. Таким образом, он сказал, что "Карабах - это Армения". Это делает переговоры бессмысленными. Как вы можете говорить о том, что "Карабах - это Армения", и проводить переговоры, связанные с возвращением территорий? Он сказал, что Азербайджан должен вести переговоры не с Арменией, а с Нагорным Карабахом. Это означает изменение формата. Если премьер-министр Армении спустится с небес на землю, то мы готовы к переговорам", - сказал глава государства.

По его словам, первым должен остановиться тот, кто начал огонь, и мы сделаем то же самое, чтобы вернуться за стол переговоров.

"Режим Пашиняна сделал все возможное для разрушения переговоров. Они выступили с этим заявлением, совершили нападения на нас в июле, августе, сентябре. Они делают все для срыва переговоров. Мы готовы, а они нет", - добавил Президент Ильхам Алиев.