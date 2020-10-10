Президент Ильхам Алиев: Мандат посредников заключается не во вмешательстве на местах, а в создании условий для поиска пути урегулирования

Я призвал все страны оставаться в стороне от этой ситуации. Это - наш двусторонний вопрос с Арменией. Есть посредники, у них есть мандат. Их мандат заключается не во вмешательстве на местах, а в создании условий для поиска пути урегулирования. Уверен, что они будут продолжать действовать в рамках мандата.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью, которое транслировалось в передаче "Connect the World" на телеканале CNN International.

"Попытка Армении интернационализировать данный конфликт абсолютно не эффективна, разрушительна и опасна для многих стран. Армения должна понять, что оккупация не может продолжаться вечно. Статус-кво должен быть изменен. Кстати, президенты - бывшие президенты Франции, бывшие президенты США и Президент России в период пребывания на своих постах выступили с заявлением о том, что статус-кво неприемлем и должен быть изменен. Я поддерживаю это, а Армения выступает против", - сказал глава государства.