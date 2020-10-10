Президент Ильхам Алиев: Люди армянского происхождения в Нагорном Карабахе являются заложниками тамошнего криминального режима

Люди армянского происхождения в Нагорном Карабахе являются заложниками тамошнего криминального режима.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Sky News".

"Мы никогда не нападаем на гражданских лиц. Наши действия на территории Нагорного Карабаха заключаются в том, что мы взяли на прицел их танки, вооружения, артиллерийские системы, а также военную инфраструктуру. То, что эта военная инфраструктура порой расположена в центре города, - это не наша вина. Но мы никогда не брали преднамеренно на прицел гражданских лиц. Да, у нас есть современное вооружение, но далеко не все оно современное. Могут быть некоторые ошибки. Поэтому мы никогда не брали преднамеренно на прицел гражданских лиц. Напротив, город Тертер, расположенный очень близко к линии соприкосновения, подвергается бомбардировкам", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что ежедневно на город сбрасывают 2000 снарядов.

"Он, можно сказать, уничтожен. И никто об этом не говорит. Поэтому, прошу вас, давайте быть справедливыми в этом вопросе. Не мы начинали это, и нам не нужно брать на прицел гражданских лиц. Нам нужны наши территории. Для чего нам брать на прицел гражданских лиц, с которыми по окончании войны мы будем жить бок о бок? Люди армянского происхождения в Нагорном Карабахе являются заложниками тамошнего криминального режима. Уверен, что по окончании войны они будут жить с нами бок о бок, мирно и достойно", - добавил глава государства.