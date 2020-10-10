Президент Ильхам Алиев: Для нас это Отечественная война

Для нас это Отечественная война.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Sky News".

"Наши солдаты погибают за свою землю. Наши солдаты погибают на исторической и признанной на международном уровне азербайджанской земле. А на какой земле умирают армянские солдаты? Они умирают в Физули, Джебраиле, на других азербайджанских территориях. Что они там делают? Вы должны спросить у Пашиняна, что делают там его солдаты? Так называемая "армия Нагорного Карабаха" на 90 процентов состоит из граждан Армении. Они находятся на нашей земле. Достаточно взглянуть на карту. Для нас это Отечественная война. Мы защищаем себя. Мы хотим восстановить нашу территориальную целостность, чтобы создать возможность для возвращения одного миллиона переселенцев. Вот, что мы делаем. 28 лет мы терпеливо верили, что переговоры приведут к подвижкам. В итоге возникла нынешняя ситуация. Как вам известно, когда мы дали отпор агрессору и наказали его, подверглись политическим нападкам. Я принял основные принципы, а Пашинян отверг их. Я принимаю формат переговоров между Арменией и Азербайджаном. Пашинян же говорит: нет, Азербайджан должен вести переговоры с Нагорным Карабахом. Это неприемлемо не только для меня, но и для Минской группы. Так что в происходящем в настоящее время надо винить его", - заявил глава государства.