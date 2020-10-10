Президент Ильхам Алиев: Мы хотим урегулирования, а не имитации, хотим не пустых слов на протяжении еще 30 лет

Мы хотим урегулирования, а не имитации, хотим не пустых слов на протяжении еще 30 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Sky News", отвечая на вопрос "С каким жестом доброй воли Вы можете сесть за стол для возобновления переговоров на нынешнем этапе?"

"Мы уже сделали это. Кстати, могу сказать вам, кто выступает против переговоров. Еще до начала войны министры иностранных дел Азербайджана и Армении были приглашены в Женеву для встречи с сопредседателями Минской группы. Ожидалось, что министр иностранных дел Армении совершит визит в начале октября, а наш министр иностранных дел - 8 октября. Таким образом, министр иностранных дел Армении проигнорировал это, не поехал. Наш министр иностранных дел вчера провел в Женеве встречу с сопредседателями. Получив от России предложение об организации там встречи между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, мы согласились. Таким образом, наш министр иностранных дел час назад прилетел в Москву. Он встретится с российским коллегой. Мне не известно, какой будет программа, встретится ли он с министром Армении, но он находится там. Мы хотим мирного урегулирования, но урегулирования. Мы хотим урегулирования, а не имитации, хотим не пустых слов на протяжении еще 30 лет, а практических шагов, хотим знать график, когда наши граждане вернутся в свои дома, каковы будут гарантии их безопасности, и как мы помиримся. Две нации должны помириться. Мы - соседи. Мы не можем вечно жить во вражде. Это надо остановить. Но остановить на основе исторических реалий и международного права", - сказал глава государства.