Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе в гуманитарных целях

Азербайджан и Армения приняли заявление по итогам консультаций в Москве, стороны согласовали прекращение огня с 12:00 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными, а также телами погибших.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, текст совместного заявления зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста", - говорится в тексте заявления.

Азербайджан и Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, отмечается в заявлении министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении, текст которого размещен на сайте российского дипведомства.

"Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования", - говорится в документе.

"Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса", - указывается в четвертом пункте заявления.