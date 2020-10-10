Армянские солдаты устроили перестрелку между собой на границе с Азербайджаном

9 октября в районе 20:00 с оборонительных позиций азербайджанской армии, расположенных на Дашкесанском участке армяно-азербайджанской государственной границы, наблюдались стрельба и взрыв на территории Армении.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Телеграм-канал минобороны Азербайджана.

Сначала между военнослужащими на позициях противника, расположенных в селах Гюнешли и Агёхуш Варденисского района Армении, произошла перестрелка между собой из различного стрелкового оружия. Вскоре после этого в селе Гюнешли произошел взрыв и возник пожар.

"Мы заявляем, что подразделения азербайджанской армии не имеют никакого отношения к данному инциденту. Эта провокация направлена на то, чтобы отвлечь внимание армянского народа и международного сообщества от краха руководства Армении на военной и политической арене", - говорится в сообщении.

Министерство обороны Азербайджанской Республики решительно осуждает эту провокацию противника и заявляет, что вся ответственность за этот акт ложится на армянскую сторону.