Армения интенсивно обстреливает Гадрут с Ходжалинского направления

Противник интенсивно обстреливает из реактивных систем залпового огня Гадрут с Ходжалинского направления.

Об этом Day.Az сообщили в Минобороны. 

Азербайджанская армия принимает адекватные меры против вооруженных сил Армении.