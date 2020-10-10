https://news.day.az/politics/1278322.html Армения интенсивно обстреливает Гадрут с Ходжалинского направления
Армения интенсивно обстреливает Гадрут с Ходжалинского направления
Противник интенсивно обстреливает из реактивных систем залпового огня Гадрут с Ходжалинского направления.
Об этом Day.Az сообщили в Минобороны.
Азербайджанская армия принимает адекватные меры против вооруженных сил Армении.
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