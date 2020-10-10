Армения обстреливает населенные пункты 5 районов Азербайджана

Вооруженные силы Армении интенсивно обстреливают населенные пункты Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабединского и Физулинского районов.

Об этом Day.Az сообщили в Минобороны Азербайджана.

Азербайджанская армия принимает ответные меры против врага.