https://news.day.az/politics/1278337.html Армения обстреливает населенные пункты 5 районов Азербайджана
Армения обстреливает населенные пункты 5 районов Азербайджана
Вооруженные силы Армении интенсивно обстреливают населенные пункты Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабединского и Физулинского районов.
Об этом Day.Az сообщили в Минобороны Азербайджана.
Азербайджанская армия принимает ответные меры против врага.
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