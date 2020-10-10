Главный российский журналист в Карабахе оказался агентом армянского медиамагната

Пегов в военной форме и шевронах т.н. "армии обороны НКР" обходит боевые посты, возвышая боевой дух армян и зачастую раньше Минобороны Армении пытается опровергнуть сообщения об очередном крупном разгроме армянской армии. Семен Пегов за 12 дней боевых действий успел превратиться в официальное лицо оккупационных армянских сил в Нагорном Карабахе.

За последние дни в оккупированный Нагорный Карабах приехали многие российские журналисты, как из государственных СМИ, так и либеральных. Но в отличие от своих коллег, которые старались оперативно передавать информацию из зоны боевых действий, Семен Пегов принял на себя роль рупора карабахских сепаратистов.

О том, что активная деятельность этого российского квазижурналиста и странного блогера щедро финансируется каким-то медиамагнатом, ни у кого не вызывало сомнений. Однако накануне в социальных сетях появилось сенсационное видео, которое разметает все оставшиеся сомнения...

Видео снято в редакции одного из хорошо известных изданий, которое возглавляет российский медиамагнат армянского происхождения Арам Габрелянов. На видео Арам Габрелянов, используя нецензурную лексику, отчитывает Семена Пегова, как школьника. Из короткой беседы можно сделать вывод, что Семен Пегов пытается получить от Арама Габрелянова разрешение и дальше писать тексты. Что встречает упорное несогласие армянского медиамагната, который отчитывает Пегова как мальчишку и принуждает к съемкам видеорепортажей.

Уничижительный тон и нецензурная лексика, которые использует Габрелянов в разговоре с Пеговым, говорят сами за себя и не требуют дополнительных комментариев.

Представляем расшифровку и видео разговора Арама Габрелянов и Семена Пегова.

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Арам Габрелянов: Как ты думаешь, кто лучше понимает, я или Дмитриев?

Семен Пегов: Я считаю, что лучше вы понимаете...

Арам Габрелянов: Вот это хорошо, что ты понимаешь, что лучше я понимаю... А то, что ты делаешь херню и я открыто тебе об этом говорю, не значит, что нужно со мной спорить и что-то доказывать. Не надо мне что-то доказывать, я лучше тебя знаю, что делать и как делать. Ты слушай, что тебе говорю я и делай то, что тебе говорю. А ты пытаешься мне устроить здесь Лезгинский драмтеатр: мол, ко мне пришел Дмитриев сказал, Вартановна пришла сказала. Они что лучше меня понимают? Хрен тебе! Если бы понимали лучше меня, сидели бы здесь ...

Семен Пегов: Ну тексты бы набирали больше репостов...

Арам Габрелянов: (Кричит) Так я тебе это и объясняю. Тексты уже никто не читает, никому это уже не надо! Люди только смотрят видео и читают короткий текст. И все! Никому ваши тексты не нужны уже. Забудьте уже, б*. Что ты, что Настя... Два туриста. Я вам скоро создам Отдел туризма б*. Дебилы, б*. Подготовь да.