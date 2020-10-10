Цель Азербайджана – изгнать армянских оккупантов с наших земель

Наша цель - изгнать армянских оккупантов с азербайджанских земель.

Об этом в интервью Real TV сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Арзу Нагиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Как отметил Президент Ильхам Алиев, никакой речи об остановке, выжидании в нагорно-карабахском вопросе идти не может, только вперед. Президент Азербайджана, азербайджанская армия и азербайджанский народ составляют единое целое. Наша цель - изгнать армянских оккупантов с азербайджанских земель. Сегодня Азербайджан - диктующая сторона. Не осталось ни одного государства, к лидеру которого не обратился бы Пашинян. Это действительно означает поднятие белого флага", - сказал депутат.

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