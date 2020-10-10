Уничтожена радиолокационная станция ВС Армении в Ходжалы

Уничтожена самая дорогая радиолокационная станция противника 19J6 (СТ-68У), расположенная в Ходжалы.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны Азербайджана, сбитые нашей армией крылатые ракеты 19Ж6 РЛС предназначены для выявления, опознания и отслеживания воздушных целей.

Радар также позволяет определять воздушные цели и координаты, государственную принадлежность и активные источники препятствий.

Возможна интеграция РЛС 19ЖJ6 с современными автоматизированными системами управления, которые обнаруживают и отслеживают цели на низкой высоте при сложных метеоусловиях.