https://news.day.az/politics/1278376.html Уничтожена радиолокационная станция ВС Армении в Ходжалы - ВИДЕО
Уничтожена радиолокационная станция ВС Армении в Ходжалы - ВИДЕО
Уничтожена самая дорогая радиолокационная станция противника 19J6 (СТ-68У), расположенная в Ходжалы.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны Азербайджана, сбитые нашей армией крылатые ракеты 19Ж6 РЛС предназначены для выявления, опознания и отслеживания воздушных целей.
Радар также позволяет определять воздушные цели и координаты, государственную принадлежность и активные источники препятствий.
Возможна интеграция РЛС 19ЖJ6 с современными автоматизированными системами управления, которые обнаруживают и отслеживают цели на низкой высоте при сложных метеоусловиях.
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