Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу обсудили московские переговоры по Карабаху

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Об этом заявил МИД Турции, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что Байрамов проинформировал Чавушоглу о состоявшейся ранее встрече в Москве.

Чавушоглу отметил, что Турция поддерживает и будет поддерживать только решения, принятые Азербайджаном.