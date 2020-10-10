https://news.day.az/politics/1278378.html Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу обсудили московские переговоры по Карабаху
Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу обсудили московские переговоры по Карабаху
Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Об этом заявил МИД Турции, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Отмечается, что Байрамов проинформировал Чавушоглу о состоявшейся ранее встрече в Москве.
Чавушоглу отметил, что Турция поддерживает и будет поддерживать только решения, принятые Азербайджаном.
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