https://news.day.az/politics/1278389.html Минобороны Азербайджана распространило заявление
Минобороны Азербайджана распространило заявление
Распространяемая армянской стороной информация о том, что якобы наши подразделения обстреляли Кафан, в результате чего есть погибшие и раненые, ложная и является очередной провокацией противника.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
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