Минобороны Азербайджана распространило заявление

Распространяемая армянской стороной информация о том, что якобы наши подразделения обстреляли Кафан, в результате чего есть погибшие и раненые, ложная и является очередной провокацией противника.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана. 