Турция поддержит только то решение, которое поддержит Азербайджан.

Об этом говорится в заявлении МИД Турции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Во внешнеполитическом ведомстве Турции подчеркнули, что режим прекращения огня важен, но путем решения конфликта не является.

"Азербайджан дал Армении последний шанс. Турция всегда была и будет рядом с Азербайджаном", - говорится в заявлении МИД.