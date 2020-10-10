"Культурный геноцид", совершенный Арменией в Карабахе

В рамках информационно-аналитической программы "Война и мир", которая является совместным проектом АМИ Trend и "Вестника Кавказа", обсужден "культурный геноцид", совершенный Арменией в Нагорном Карабахе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В обсуждениях, которые прошли в формате видеомоста между Москвой и Баку, приняли участие старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, военный эксперт, правовед-процессуалист Олег Кузнецов, ветеран первой Карабахской войны, полковник в отставке Азер Караев и член правления Центра анализа международных отношений Гюльшан Пашаева.

Trend представляет полный видеоматериал: