Заявление глав МИД России, Азербайджана и Армении многие ждали до раннего утра. Особенно были напуганы армяне. Переговоры шли долгие 10 часов, до последней минуты ничего не было известно и в конце было опубликовано заявление, которое дало пощечину армянам.

Они поняли - земли все равно придется отдать.

Так, например, армянский телеграм-канал "Баграмян 26" опубликовал мнение Эрнеста Варданяна, в котором выражен весь этот страх.

Варданян в панике пишет, что второй пункт вызывает у панически напуганных армян вопросы: Согласованы кем? Военные действия велись в Нагорном Карабахе, который не является официальной стороной переговоров и не стал подписантом ночного соглашения.

По большому счету, продолжает Варданян, даже первый пункт не совсем ясен: если перемирие в гуманитарных целях, то есть для обмена пленными и телами погибших, сколько оно может продлиться? Отсутствие конкретных сроков открывает пространство для спекуляций, то есть всяческого затягивания и торга.

"Третий пункт вообще не выдерживает никакой критики. Какие "субстантивные переговоры"? Все эти 26 лет с момента прекращения огня переговоры были такими "субстантивными", что инциденты не прекращались ни на день, а азербайджанская сторона сумела на линии соприкосновения приблизить свои позиции до расстояния броска гранаты. Эти "субстантивные переговоры" не помешали вспыхнуть серьезной Апрельской войне 2016 года и, наконец, привели к нынешней 14-дневной войне. О каких переговорах будет идти речь в ситуации, когда, по словам Президента Ильхама Алиева, "линия соприкосновения уничтожена"? Где будут проводить новую, кто это будет контролировать?", - написал Варданян, фактически признавая победы Азербайджана и отступление Армении по всем фронтам.