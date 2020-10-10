Армению "нагнули"

Вступившее в силу прекращение огня, о котором договорились вчера главы МИД Азербайджана и Армении в Москве, зафиксировало - пашиняновскую Армению, что называется, "нагнули".



Почти тридцать лет Ереван всячески избегал переговоров по существу, тянул время, соглашался на те или иные механизмы и потом последовательно срывал уже достигнутые договоренности. Цель была очевидной - сохранить статус-кво, тянуть до бесконечности в расчете на то, что конфликт так никогда и не будет разрешен.

Вчерашняя встреча в Москве все это перечеркнула. Армения подписалась под тем, что формат переговоров остается прежним - то есть крупнейшая авантюра Пашиняна по введению в переговорный процесс сепаратистов как третьей стороны окончательно разрушена.

Но самое главное - армянские оккупанты на собственной шкуре почувствовали, что Азербайджан не будет дальше терпеть. В своем обращении к нации, сделанном накануне, Президент Ильхам Алиев подчеркнул принципиальность позиции Баку - мы даем Еревану последний шанс спастись от разгрома и предоставить четкий, конкретный план по выводу оккупационных войск.

"Мы показали им, что победа за нами и на поле боя, и в международной плоскости, и на политической арене. Они увидели нашу силу, нашу волю. Убедились в том, что никакая сила в мире не сможет заставить нас свернуть со своего пути. Ни одна страна в мире не сможет повлиять на нашу волю. Умоляй кого угодно, кланяйся в ноги кому угодно, целуй пятки кому угодно, никто не сможет повлиять на нас! Мы на праведном пути, мы одерживаем победу, мы вернем наши земли и восстановим нашу территориальную целостность", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства коснулся и пресловутого статус-кво, который был так важен для Армении.



"Мы не хотим крови. Мы хотим, чтобы нам вернули наши земли. Вернули, не затягивали вопрос. Нет вопроса статус-кво, исчерпан. Статус-кво должен быть таким, другим. Я изменил статус-кво, изменил! Там, на поле боя. Нет статус-кво. Линия соприкосновения - нет линии соприкосновения. Мы прорвали ее. Они 30 лет создавали эту линию соприкосновения. Причем рельеф этого региона является естественным укреплением. Мы продвигаемся снизу вверх. При этом в течение 30 лет там сооружались бетонные укрепления. Мы прорвали их. Никто и ничего не может сделать перед азербайджанскими солдатами. Сегодня мы разрушили эту линию соприкосновения. Ее нет. Теперь они говорят, что будет новая линия соприкосновения. Не будет! Мы вернем наши земли. О какой линии соприкосновения может идти речь?! Ее нет. Мы разрушили ее, мы сделали это", - заявил азербайджанский лидер.

Мы одерживаем историческую победу, заявил азербайджанский лидер. "Это - самая яркая победа среди всех, которые одержал азербайджанский народ. Эти победы в будущем будут продолжаться. Мы освободим наши земли, восстановим нашу территориальную целостность! Будем гнать врага и дальше. Я знаю, что азербайджанский народ одобряет мои слова. Мы будем гнать их до конца", - сказал он.



Мы - победили. И на поле боя, и на поле дипломатическом - благодаря принципиальности Президента Ильхама Алиева, благодаря его стратегии и умению рассчитывать далеко вперед. Наша армия была модернизирована и оснащена по самым высоким стандартам, наша дипломатия стала эффективной и наступательной, и это дало свой результат.



Эти слова главы государства фиксируют принципиально новое положение дел в урегулировании конфликта. Теперь Азербайджан диктует свои условия. Все, что было сделано армянами за 30 лет - и на линии фронта, и в политическом смысле - было уничтожено за 10 дней. И у Еревана теперь нет другого выбора: придется либо отдавать оставшиеся пока под оккупацией земли, либо снова придется бежать под ударами азербайджанской армии.



Эмин Алиев

главный редактор Day.Az