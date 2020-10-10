https://news.day.az/politics/1278414.html Армения грубо нарушает режим прекращения огня - Минобороны Азербайджана
Армения грубо нарушает режим прекращения огня - Минобороны Азербайджана
Несмотря на достигнутое сегодня в 12.00 соглашение о прекращении огня, армянская армия предприняла попытку перейти в наступление в направлениях фронта Агдере-Тертер и Физули-Джабраил. В то же время ряд населенных пунктов подвергается артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных сил Армении.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
Все наступательные попытки врага успешно отбиты нашими подразделениями. Принимаются адекватные ответные меры против армянской армии.
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