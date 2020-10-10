Азербайджан укрепляет свои дипломатические усилия

"Военные успехи ВС Азербайджана и международная поддержка нашей справедливой позиции создают новые возможности".

Как сообщает Day.Az, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов написал в Twitter. 

Министр отметил, что Азербайджан укрепляет свои дипломатические усилия. 