https://news.day.az/politics/1278446.html Азербайджан укрепляет свои дипломатические усилия - Джейхун Байрамов
Азербайджан укрепляет свои дипломатические усилия - Джейхун Байрамов
"Военные успехи ВС Азербайджана и международная поддержка нашей справедливой позиции создают новые возможности".
Как сообщает Day.Az, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов написал в Twitter.
Министр отметил, что Азербайджан укрепляет свои дипломатические усилия.
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