Айдын Мирзазаде: Азербайджан доказал, что может сам решить то, что мир не смог за 30 лет

"Думаю, что итог вчерашних переговоров в Москве был правильным. Азербайджан принял правильное решение. С другой стороны, считаю, что многочасовые переговоры были посвящены не только достижению гуманитарного перемирия, но также обсуждению того комплекса вопросов, которые существуют для разрешения карабахской проблемы. А Азербайджан уже доказал всем, что способен, опираясь на свои собственные силы, разрешить проблему, которую не могли решить державы в течение тридцати лет".

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде.

Говоря о достигнутом в Москве соглашении о гуманитарном перемирии, депутат подчеркнул, что такое перемирие должно было быть, так как на поле боя очень много трупов убитых армянских солдат. Их огромное количество. У азербайджанской стороны было два выхода - либо самим их хоронить, либо дать возможность врагу забрать тела своих погибших. И Азербайджан дал согласие на этот гуманный шаг. По мнению Мирзазаде, после доставки этих тел в семьи, в Армении начнется невообразимое. Хотя Армения объявляет о чуть более двухстах погибших, на самом деле их тысячи. Тысячи потерявших сыновей родителей потребуют от руководства своей страны ответа - за что погибли их сыновья.

Парламентарий напомнил, что Президент Ильхам Алиев заявил в обращении к народу, что статус-кво изменен окончательно и никакой линии соприкосновения больше не существует. Армения и поддерживающие ее зарубежные круги были заинтересованы в том, чтобы статус-кво продлился вечно, дав благоприятные возможности для Армении. Но Азербайджан, начиная с 27 сентября, этот статус-кво окончательно изменил и показал, что у азербайджанского народа истекло терпение. Переговоры не могут продолжаться вечно, тем более, когда у них нет никаких результатов.

"Президент Азербайджана выдвинул Еревану конкретные требования - признание Арменией территориальной целостности нашей страны и предоставление ею четкого графика вывода своих оккупационных войск. Начавшееся сегодня перемирие - это гуманитарное перемирие, а не прекращение огня насовсем. В дальнейшем, если армянская сторона примет условия Азербайджана, можно будет говорить и о военном перемирии. В противном случае Азербайджан имеет полное право продолжить боевые действия. И успехи нашей армии уже налицо. Никто не может упрекнуть нас в освобождении своих оккупированных Арменией территорий. Эти боевые действия нанесли огромный ущерб самой Армении. Уничтожено огромное количество ее боевой техники, военного ресурса, сама страна на грани голода и гуманитарной катастрофы, не хватает людских ресурсов для военных действий. Армения попала в ту ловушку, которую расставляла для Азербайджана", - заключил Айдын Мирзазаде.

Лейла Таривердиева