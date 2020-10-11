Война не закончена, пока все территории Азербайджана не будут окончательно освобождены

Инициатива российской стороны о гуманитарном перемирии была поддержана Азербайджаном в качестве гуманного шага, но при соблюдении определенных условий. 9 октября Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к нации, в котором подтвердил приоритеты Азербайджана, отметив, что, несмотря на то, что силовой вариант является в настоящее время основным, наша страна не исключает дипломатического пути.

Об этом сказал Day.Az азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

По его словам, речь идет о временном прекращении огня под конкретные цели. Когда эти цели будут достигнуты, военные действия, вероятно, возобновятся. Ни о каком отводе войск с занятых позиций в Москве не говорилось. Никакой линии соприкосновения, как и заявил Президент Ильхам Алиев, больше не существует, статус-кво полностью нарушен. Предыдущие условия и предложения уже утеряли силу. Азербайджан продолжает военную операцию, военное положение не отменено, комендантский час продолжает действовать. А временные перемирия такого рода случаются в военных конфликтах. Но если армянская сторона будет намеренно провоцировать Азербайджан на применение силы, наша страна ответит, подчеркнул Велизаде.

Наш собеседник отметил, что уже появляются сведения о том, что армяне пытаются перебросить в регион конфликта дополнительные силы и вооружение. В настоящее время в Армению из разных стран прибывают наемники, в том числе из России, для последующей переброски в зону конфликта.

"Если этот процесс начнется, Азербайджан имеет все возможности ответить адекватно и пресечь попытку армянской стороны собрать силы. Так что война не закончена, у военных действий есть своя логика. В настоящее время события развиваются по логике войны, а не мира. Перемирие - это тоже часть логики войны. Главное условие Азербайджана, озвученное главой государства, - это безоговорочный вывод армянских войск с азербайджанской территории.

Еще один важный момент - стороны договорились подтвердить формат Минской группы ОБСЕ. Да, Азербайджан подтверждает. Он никогда не ставил официально вопроса изменения формата. Об изменении формата переговоров все время говорила армянская сторона. Минская группа актуальна, в ее состав входит и Турция. Выступая за активизацию роли Турции в Минской группе, мы не нарушаем мандатов и форматов. Мы имеем право настаивать на этом", - сказал Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева