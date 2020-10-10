https://news.day.az/politics/1278457.html Хикмет Гаджиев: Нарушение Арменией режима прекращения огня показывает ее двуличие
Хикмет Гаджиев: Нарушение Арменией режима прекращения огня показывает ее двуличие
Армения продолжает нарушать режим прекращения огня и после его объявления.
Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге в МИД сказал помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
Гаджиев добавил, что сегодня после вступления в силу режима прекращения огня Армения продолжает атаки на азербайджанские позиции и гражданских лиц.
"Это показывает двуличие Армении. Азербайджанские вооруженные силы дают ответ на эти провокации", - сказал он.
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