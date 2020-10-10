Хикмет Гаджиев: Нарушение Арменией режима прекращения огня показывает ее двуличие

Армения продолжает нарушать режим прекращения огня и после его объявления.

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге в МИД сказал помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Гаджиев добавил, что сегодня после вступления в силу режима прекращения огня Армения продолжает атаки на азербайджанские позиции и гражданских лиц.

"Это показывает двуличие Армении. Азербайджанские вооруженные силы дают ответ на эти провокации", - сказал он.