https://news.day.az/politics/1278462.html Азербайджанская армия нанесла тяжелые удары по армянской армии
Азербайджанская армия нанесла тяжелые удары по армянской армии
В ходе военных операций по армянской армии были нанесены тяжелые удары.
Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге в МИД сказал помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает в субботу Trend.
По его словам, этими операциями Азербайджан изменил статус-кво: "Азербайджан уже вернул многие территории, и линии соприкосновения нет. В соответствии с международными призывами режим прекращения огня был восстановлен. Но Армения, злоупотребив этой ситуацией, продолжает провокации против Азербайджана".
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