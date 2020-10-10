Азербайджанская армия нанесла тяжелые удары по армянской армии

В ходе военных операций по армянской армии были нанесены тяжелые удары.

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге в МИД сказал помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает в субботу Trend.

По его словам, этими операциями Азербайджан изменил статус-кво: "Азербайджан уже вернул многие территории, и линии соприкосновения нет. В соответствии с международными призывами режим прекращения огня был восстановлен. Но Армения, злоупотребив этой ситуацией, продолжает провокации против Азербайджана".