Хикмет Гаджиев: Статус-кво изменен, никто не может ставить условия Азербайджану

Статус-кво изменен, никто не может ставить условия Азербайджану.

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге в МИД сказал помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что военные операции нанесли большой ущерб экономике Армении. До этого Армения говорила на языке диктата, ставила условия, сказал Гаджиев.

Новость обновляется