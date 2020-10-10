https://news.day.az/politics/1278466.html Хикмет Гаджиев: Статус-кво изменен, никто не может ставить условия Азербайджану
Хикмет Гаджиев: Статус-кво изменен, никто не может ставить условия Азербайджану
Статус-кво изменен, никто не может ставить условия Азербайджану.
Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге в МИД сказал помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
Он отметил, что военные операции нанесли большой ущерб экономике Армении. До этого Армения говорила на языке диктата, ставила условия, сказал Гаджиев.
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