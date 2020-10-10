https://news.day.az/politics/1278469.html Армения, продолжая провокации, не обеспечивает гуманитарный режим - Джейхун Байрамов
Армения, продолжая провокации, не обеспечивает гуманитарный режим - Джейхун Байрамов
Для объявления гуманитарного режима прекращения огня озвучивались призывы со стороны международных организаций.
Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге в МИД сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
"В результате встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении по инициативе президента России в Москве был объявлен гуманитарный режим прекращения огня. Основная цель - обеспечение этого гуманитарного режима. Но, несмотря на это, армяне продолжают провокации".
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