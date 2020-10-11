Гуманитарное перемирие не даст армянам возможности восполнить потери

Гуманитарное прекращение огня введено не для того, чтобы дать армянам возможность восполнить потери. Если армянская сторона не начнет выполнять требования Совета безопасности ООН, Вооруженные силы Азербайджана вновь возьмут на себя функции Минской группы и будут вынуждены продолжить операцию по принуждению оккупанта к миру.

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде.

Самый короткий путь к миру для Армении, отметил он, это выполнение резолюций ООН, требующих вывода всех оккупационных сил с азербайджанских территорий. Это для нее возможность двигаться вперед, к нормальным переговорам и не нести потери.

Парламентарий отметил, что армянская сторона уже успела нарушить перемирие и продолжить обстрел азербайджанских населенных пунктов. Причем, огонь велся со стороны Армении, чтобы получить возможность получить ответ и привлечь третью сторону в конфликт. Ереван идет на все возможные провокации.

"Азербайджан способен себя защитить, наши Вооруженные силы способны противостоять любому военному давлению. Что касается дипломатического давления, то его следует оказывать на Армению с требованием выполнения резолюций Совбеза ООН. Азербайджан не ведет войны на чужой территории, не имеет ни к кому притязаний, он воюет на своей собственной земле. Все основополагающие документы международных организаций и международное право дают ему такое право. Я бы даже сказал так - азербайджанская армия проводит в своем роде дипломатическую миссию, в которой не будет ошибок", - заключил азербайджанский депутат.

Лейла Таривердиева