https://news.day.az/politics/1278477.html Глава МИД Азербайджана о сроках действия гуманитарного режима
Глава МИД Азербайджана о сроках действия гуманитарного режима
Каких-либо сроков действия гуманитарного режима нет.
Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге в МИД сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
По его словам, основной процесс будет осуществляться Международным комитетом Красного креста: "Сколько времени займет обмен заложниками и эвакуация тел, может сказать эта организация".
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