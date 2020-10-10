Глава МИД Азербайджана о сроках действия гуманитарного режима

Каких-либо сроков действия гуманитарного режима нет.

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге в МИД сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, основной процесс будет осуществляться Международным комитетом Красного креста: "Сколько времени займет обмен заложниками и эвакуация тел, может сказать эта организация".