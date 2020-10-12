Когда в Армении раскроют реальные потери, Пашиняна ждут огромные проблемы

"Отказ от гуманитарного перемирия мог быть сопряжен с определенными дипломатическими издержками. Азербайджан после длительных переговоров согласился на перемирие, но оставил за собой право наказывать армян, если они будут хитрить по-прежнему за столом переговоров и на поле боя".

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

По его словам, в современном мире отказ от прекращения огня по гуманитарным причинам воспринимается негативно. Отклонение переговоров по мирному урегулированию ставит ту или иную сторону в уязвимое и информационное, и дипломатическое положение.

Поэтому после настойчивых призывов - причем, именно Армения умоляла всех оказать воздействие и добиться перемирия - Азербайджан дал согласие на это. Но, отметил Мусабеков, необходимо подчеркнуть, что, во-первых, Армению при этом принудили заявить, что никакого изменения переговорного формата она требовать не будет. То есть все предыдущие попытки армян затащить за стол переговоров марионеточный карабахский режим потерпели крах. Во-вторых, констатировано, что переговоры будут субстантивными, а не такими, как прежде, призванными лишь укрепить оккупационный режим, касающимися неких мер доверия и так далее. Переговоры будут продолжаться на основе базовых принципов, которые в качестве первого пункта предусматривают вывод армянских войск с оккупированных территорий. Какими бы не были формулы в прошлом, сейчас они будут меняться в связи с изменившейся ситуацией, подчеркнул азербайджанский депутат.

"Любые попытки армян использовать перемирие для того, чтобы завести в зону конфликта какую-то технику или дополнительные войска, будут пресекаться, невзирая ни на какое перемирие. Все попытки Армении использовать перемирие для укрепления своих позиций на линии фронта будут жестко пресекаться Азербайджаном без каких-либо сомнений. Кроме того, очень сомнительно, что Армения будет придерживаться соблюдения режима перемирия. А это значит, что Азербайджан полностью сохраняет за собой возможность наносить армянской стороне ощутимые удары.

Именно Армения вымаливала перемирие по гуманитарным соображениям, потому что у нас имеются военнопленные-армяне, а у них нет наших пленных. На территориях, освобожденных азербайджанской армией, осталось множество трупов вражеских солдат. На территориях же, которые пока еще контролируют ВС Армении, азербайджанский солдат не ступал и там тел убитых нет. У армян счет погибших пойдет на тысячи. И я думаю, что когда эти тела привезут в Армению, обнародуют списки погибших, и их окажется намного больше официально обнародованных данных, это серьезно отразится на общественной ситуации в этой стране", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева