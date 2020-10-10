https://news.day.az/politics/1278483.html Армяне замаскировали пункт управления под скорую помощь - Фотофакты
Армяне замаскировали пункт управления под скорую помощь - Фотофакты
Армения превратила автомобиль скорой помощи в командный пункт управления, сообщает в субботу Day.Az.
Армянская армия, зная, что ВС Азербайджана не обстреливают автомобили скорой помощи, превратила такой автомобиль в командный пункт управления.
Предлагаем вниманию данные фото.
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