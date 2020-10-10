Армяне замаскировали пункт управления под скорую помощь

Армения превратила автомобиль скорой помощи в командный пункт управления, сообщает в субботу Day.Az.

Армянская армия, зная, что ВС Азербайджана не обстреливают автомобили скорой помощи, превратила такой автомобиль в командный пункт управления.

Предлагаем вниманию данные фото.