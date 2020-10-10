Все должны понимать, что статус-кво не может длиться долго.

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге в МИД сказал помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, если отныне переговоры будут продолжены, то это должны быть результативные переговоры с конкретным содержанием: "Имитации переговоров быть не может. Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена. Без этого в регионе не может быть достигнут устойчивый мир".