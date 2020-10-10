Азербайджан больше не позволит имитацию переговоров по Карабаху

На протяжении долгих лет переговоры по нагорно-карабахскому конфликту имитировались. На следующем этапе не будет позволена имитация переговоров.

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге в МИД сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

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