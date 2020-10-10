https://news.day.az/politics/1278489.html Азербайджан больше не позволит имитацию переговоров по Карабаху
Азербайджан больше не позволит имитацию переговоров по Карабаху
На протяжении долгих лет переговоры по нагорно-карабахскому конфликту имитировались. На следующем этапе не будет позволена имитация переговоров.
Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге в МИД сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
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