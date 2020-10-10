Хикмет Гаджиев о роли Турции

- Анкара уже за столом переговоров

Турция уже за столом переговоров, является одним из членов Минской группы.

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге в МИД сказал помощник Президента Азербайджана Хикет Гаджиев.

"Происходящие процессы серьезно беспокоят Турцию. Считаем, что обеспечение международного права с участием в переговорах Турции как страны региона и авторитетного государства в интересах всех стран региона", - сказал он.