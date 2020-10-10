https://news.day.az/politics/1278495.html Главный редактор Day.Az Эмин Алиев сообщил о последних событиях в Карабахе в эфире Russia Today - ВИДЕО
Главный редактор Day.Az Эмин Алиев сообщил о последних событиях в Карабахе в эфире Russia Today - ВИДЕО
Главный редактор Day.Az, заместитель генерального директора АМИ Trend Эмин Алиев в эфире информационного телеканала Russia Today Arabic проинформировал арабскую общественность о последних событиях в Нагорном Карабахе.
Day.Az представляет полное видео:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре