Главный редактор Day.Az Эмин Алиев сообщил о последних событиях в Карабахе в эфире Russia Today

Главный редактор Day.Az, заместитель генерального директора АМИ Trend Эмин Алиев в эфире информационного телеканала Russia Today Arabic проинформировал арабскую общественность о последних событиях в Нагорном Карабахе.

Day.Az представляет полное видео: