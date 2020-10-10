https://news.day.az/politics/1278496.html Азербайджанская армия ликвидировала 400 армянских военных - Признание Армении
Азербайджанская армия ликвидировала 400 армянских военных - Признание Армении
Армянские вооруженные силы, пытаясь остановить азербайджанскую армию, потеряли еще 28 военнослужащих, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Таким образом, до настоящего времени противник был вынужден признать гибель более 400 военных.
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