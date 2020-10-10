Азербайджанская армия ликвидировала 400 армянских военных

Армянские вооруженные силы, пытаясь остановить азербайджанскую армию, потеряли еще 28 военнослужащих, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Таким образом, до настоящего времени противник был вынужден признать гибель более 400 военных.