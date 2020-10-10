В принятом в Москве документе явное преимущество Азербайджана

Армения вынуждена была принять неизменность переговорного процесса.

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге в МИД сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, в принятом в Москве документе ясно видно преимущество Азербайджана: "Армения утверждала, что к переговорам должен быть привлечен вымышленный режим, но вынуждена была принять неизменность переговорного процесса".