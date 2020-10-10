https://news.day.az/politics/1278499.html В принятом в Москве документе явное преимущество Азербайджана
В принятом в Москве документе явное преимущество Азербайджана
Армения вынуждена была принять неизменность переговорного процесса.
Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге в МИД сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
По его словам, в принятом в Москве документе ясно видно преимущество Азербайджана: "Армения утверждала, что к переговорам должен быть привлечен вымышленный режим, но вынуждена была принять неизменность переговорного процесса".
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