https://news.day.az/politics/1278502.html Джейхун Байрамов о смене сопредов Минской группы ОБСЕ
Джейхун Байрамов о смене сопредов Минской группы ОБСЕ
В данный момент вопрос смены стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ не предусмотрен, мы продолжаем сотрудничать с сопредседателями.
Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге в МИД сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов.
Он отметил, что президент Франции в одностороннем порядке поддержал Армению, и Азербайджан выразил свою позицию по этому вопросу. Что касается России, то она сохранила нейтральную позицию.
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