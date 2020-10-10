Джейхун Байрамов о смене сопредов Минской группы ОБСЕ

В данный момент вопрос смены стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ не предусмотрен, мы продолжаем сотрудничать с сопредседателями.

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге в МИД сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Он отметил, что президент Франции в одностороннем порядке поддержал Армению, и Азербайджан выразил свою позицию по этому вопросу. Что касается России, то она сохранила нейтральную позицию.