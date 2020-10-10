https://news.day.az/politics/1278509.html Армения выдвигала бессмысленные условия - Джейхун Байрамов о московских переговорах по Карабаху
Армения выдвигала бессмысленные условия - Джейхун Байрамов о московских переговорах по Карабаху
На встрече в Москве Армения поднимала бессмысленные технические вопросы, на что ушло много времени.
Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге в МИД сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
Он отметил, что армянская сторона выдвигала бессмысленные условия, ни одно из которых Азербайджан не принял.
Глава МИД также добавил, что в ходе встречи были технические паузы, проводились консультации.
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