Армения выдвигала бессмысленные условия

- Джейхун Байрамов о московских переговорах по Карабаху

На встрече в Москве Армения поднимала бессмысленные технические вопросы, на что ушло много времени.

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге в МИД сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что армянская сторона выдвигала бессмысленные условия, ни одно из которых Азербайджан не принял.

Глава МИД также добавил, что в ходе встречи были технические паузы, проводились консультации.