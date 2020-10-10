В Армению везут новое вооружение: Пашинян тайно снабжает карабахских сепаратистов

Перемалываемая в Карабахе армянская армия отчаянно нуждается в вооружении, военной технике и припасах. Вооруженные силы Азербайджана, развивая контрнаступление по всем фронтам, не только втаптывают в землю блиндажи, ДОТы и ДЗОТ-ы, коммуникации и военные склады армян, выводят из строя технику, взрывают гаубицы, "Грады" и танки, но и берут немалые трофеи.

Враг в панике оставляет свои столь хваленые "неприступные" позиции и, где откатываясь, где откровенно улепетывая, отступает не только по фронтальным рокадам, но и по флангам театра боевых действий.

Руководство Армении, точнее премьер-министр Никол Пашинян, учитывая столь плачевное состояние дел в армянской армии, за последние дни с немалой интенсивностью стал заявлять о своем миролюбии, приверженности к мирному решению нагорно-карабахской проблемы и вообще говорить о том, что худой мир всяко лучше доброй ссоры.

Официальный Ереван упорно твердит о мирном решении проблемы и необходимости немедленного приостоновления боевых действий, а также начала мирных переговоров. Никол Пашинян также утверждает, что он готов к мирным переговорам.

Но реалии показывают, что, как и всегда, Ереван попросту пытается выиграть время, перегруппировать свои силы в театре боевых действий и избежать тотального поражения. А также для реализации новой провокации.

Речь идет о получении армянами вооружений, военной техники и припасов под видом гуманитарных грузов.

Неделю тому назад, 3 октября в ереванском аэропорту Звартноц приземлился самолет и оттуда сошел на землю заместитель главы МИДа Шаварш Кочарян. Через день вице-премьер Мгер Григорян вернулся из Москвы. Прошло два дня и из Минеральных Вод в Ереван прибыл самолет авиакомпании Atlntis Armenian Air Lines.

На первый взгляд, обычная рутина, никак не связанные между собой три события.

Но не все так просто, ибо во всех трех самолетах грузами были вооружения и военная техника.

Под видом адресованной Армении гуманитарной помощи в эту страну гражданскими самолетами доставляется оружие. Для этого используются самолеты, зарегистрированные правительством Армении, и официальные визиты в зарубежные страны.

Точнее, на деньги, собранные для "наисрочнейшей нужды" Еревана армянской диаспорой России, были куплены противотанковые ракетные комплексы "Корнет" и "Фагот", переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла-С", комплектующие и боеприпасы к зенитно-ракетным комплексам малой дальности "Оса", зенитные управляемые ракеты 9МЗЗМЗ, противотанковые управляемые ракеты 9М114 "Штурм", а также кумулятивные и фугасные боеприпасы.

Для перевозки были привлечены самолеты армянских авиакомпаний "Armenia Avia", "Nord Star" и лишенная было соответствующей лиценции на деятельность "Atlantis Armenian Air Lines".

Но Пашинян потребовал оружия, причем срочной доставки - и в Ереване срочно восстановили лицензию "Atlantis Armenian Air Lines". Что такое какая-то бумажка, когда армянская армия нещадно бита в Карабахе и истерика Пашиняна достигла предела?

Армянская сеть контрабанды оружием сильна и даже могущественна, чем многие государственные структуры и министерства в Ереване. Об этом прекрасно осведомлен и Пашинян, ведь он сам является одним из не самых последних бенефициариев незаконной торговли оружием.

Кроме того, Пашинян прекрасно информирован о многочисленных армянских оффшорных компаниях, безостановочно плодящих фирмы-одновдневки для контрабанды военной техники и вооружений.

Крупные оружейные бароны, представители армянской диаспоры пользуются всемерной и широкомасштабной поддержкой минобороны, военной разведки и Службы национальной безопасности Армении.

А отправлять оружие и боеприпасы в контейнерах как гуманитарную помощь для армянских политиков и высокопоставленных контрабандистов - наилучший, самый удобный вариант.

Как же, если некий излишне прыткий и не в меру честный армянин-таможенник в Звартноце вдруг решит проверить содержимое контейнеров, то тут же поднимется истерика сопровождающих: "Да как ты смеешь? В Карабахе гибнут армяне, старики, женщины и дети умирают - а тут, смерд, решил груз проверять?! Отойди и растомаживайте немедленно! "

Об армянской контрабанде повествует и книга "Нарко Карабах" ("Narco Karabakh") британского автора Гарольда Кейна. Автор отмечал, что ни одна страна на постсоветском пространстве не получала столько помощи, сколько Армения. Гарольд Кейн также коснулся слезливого письма Саргсяна президенту США Бараку Обаме в 2014 году.

Такая контрабанда оружия также осуществляется под видом якобы доставки гуманитарной помощи в Армению со стороны министерства по чрезвычайным ситуациям Армении. В частности, в этом случае перевозятся ракетные комплексы и другое вооружение.

Когда представитель этого этноса на Кавказе протягивает одну руку в знак дружбы, в другой он непременно держит гранату и даже целый арсенал оружия.

Участие Армении в незаконной торговле оружием уже вызвало последствия международной значимости. Так, в 2018 году правоохранительные органы Испании провели широкомасштабные операции против армянской мафии в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Аликанте и Албасете.

В последнее время имя премьер-министра Армении Никола Пашиняна фигурирует в скандалах с контрабандой оружия, сигарет и алмазов. Экс-посол Армении в Ватикане и "по совместительству" зять экс-президента Армении Сержа Саргсяна Микаэль Минасян заявил о том, что после скандала с контрабандой сигарет и алмазов Никол Пашинян вовлек Армению в контрабанду оружием.

Международное сообщество, в частности, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают к мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Однако банда Никола Пашиняна напрямую руководит и покровительствует контрабандистам оружием.

Напомним, что согласно статье 4 Конвенции о Международной гражданской авиации, принятой в Чикаго в 1944 году, любое государство-участник Конвенции не должно использовать гражданскую авиацию в целях, несовместимых с Конвенцией. Согласно статье 44 Конвенции, одной из основных целей Международной организации гражданской авиации (ИКАО) является обеспечение безопасного и регулируемого развития международной гражданской авиации во всем мире и содействие мирной эксплуатации воздушных судов.

В связи с этим, думаем, Международная организация гражданской авиации (ICAO) должна незамедлительно расследовать этот вопрос и принять соответствующие меры.

Никол Пашинян без устали твердит, что он за мир и переговоры, но одновременно потворствует контрабандным поставкам военной техники и боекомплектов для ПТУР.

Премьер Армении опять нагло, примитивно врет. Для него важнее всего решение вопроса об удержании власти, ведь в Армении зреет бунт.

Бунт людей, испуганных неудачами на фронте, измученных безработицей, нескончаемыми финансовыми проблемами и тяжелейшим экономическим кризисом.

Эльчин Алыоглу,

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az