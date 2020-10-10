Азербайджан точными ударами уничтожил тяжелую артиллерию армян

Тяжелая артиллерия противника, выдвинутая на огневые точки с целью нарушить режим прекращения огня, уничтожена точными ударами.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Минобороны Азербайджана. 