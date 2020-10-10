https://news.day.az/politics/1278523.html Азербайджан точными ударами уничтожил тяжелую артиллерию армян - ВИДЕО
Азербайджан точными ударами уничтожил тяжелую артиллерию армян - ВИДЕО
Тяжелая артиллерия противника, выдвинутая на огневые точки с целью нарушить режим прекращения огня, уничтожена точными ударами.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
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