Президенту пишут: Мы благодарны Вам за проявленную решимость, за работу, осуществляемую во благо народа

Нанесение Азербайджанской армией сокрушительных ударов по вооруженным силам Армении, освобождение ряда населенных пунктов, достигнутые победы с огромной радостью воспринимаются нашими гражданами, соотечественниками, живущими за рубежом, а также гражданами ряда других стран. В письмах, адресованных Президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему вооруженными силами Ильхаму Алиеву, они выражают свои чувства радости и гордости.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет несколько из этих писем.

Тарана Халилова из российского города Владимир выражает благодарность главе нашего государству следующими словами: "Дорогой Президент. Мне трудно выразить словами свою благодарность Вам. Работа, осуществляемая Вами, безгранично ценная. В эти дни я чувствую себя очень счастливо. Это происходит благодаря Вам. Да хранит Аллах Вас, всех членов Вашей семьи. Хоть я и не родилась в Карабахском регионе, но все эти годы его оккупация всегда бросала тень на мои счастливые моменты. Да хранит Аллах Вас для Азербайджана. Сколько бы я не благодарила Вас, все равно будет мало. Большое Вам спасибо. Как хорошо, что Вы есть".

Рашад Гулиев пишет из города Кельн Германии: "Уважаемый господин Президент. Новости о победе, преимущества, достигнутые доблестной Азербайджанской армией под Вашим командованием, бесконечно радуют и членов Ассамблеи азербайджанцев мира. Успешная внешняя политика, проводимая Вами годами, и сегодня дает свои плоды. Мы - азербайджанцы мира поддерживаем Вашу политику и стараемся достойно выполнять все обязательства, возложенные на нас на этом пути. Хотел бы отметить, что мы, в свою очередь, также доводим до мировой общественности правду об оккупационной политике, вандализме Армении, ее террористических и антигуманных деяниях. В последние дни на почве информационной войны мы еще более активизировали эти инициативы. Хотел бы довести до Вашего сведения, что Ваш лозунг "Карабах - это Азербайджан!" превратился в наш девиз в международной арене. Азербайджанцы мира единогласно поддерживают Вас. Уважаемый господин Президент, азербайджанцы мира однозначно поддерживают Вашу позицию и пока армянские оккупанты не покинут оккупированные территории нельзя останавливаться, надо идти только вперед.

Гахраман Садиев пишет из казахстанского города Алматы: "Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий. Мы - азербайджанцы, живущие за рубежом, поддерживаем Вас в борьбе, проводимой в последние дни под Вашим руководством нашей армией против террористов на оккупированной азербайджанской земле - Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах. Мы рядом с Вами в справедливой борьбе во имя освобождения наших земель, уже долгие годы находящихся под вражеской оккупацией и заявляем, что всегда будем рядом с Вами. Мы готовы до последней капли крови твердо, с гордостью сражаться с врагом и освободить наши земли".

Давид Рафаэли из Тель-Авива: "Уважаемый господин Президент. В ходе моего визита в Вашу страну в 2019 году я увидел, что благодаря Вашему покойному отцу и Вашим усилиям Азербайджан превратился в сильное и могущественное государство. Я высоко ценю это. Очень рад, что во время поездки смог увидеть какой богатой культурой и историей обладает Ваша страна. Хочу выразить Вам, господин Президент, особую признательность за теплое отношение к Государству Израиль и еврейской общине в Азербайджане. Все эти факты создают у меня только положительное мнение об Азербайджане и его гражданах.

Желаю Вам и Вашей семье здоровья и счастья, молю Всевышнего помочь Вам вернуть азербайджанские земли в условиях полного мира. Еще раз благодарю"

В письме Эльхана Махмудова из Лянкярана говорится: "Уважаемый господин Президент. Пишу Вам, чтобы выразить свою радость и гордость. 27 сентября азербайджанская армия дала достойный отпор подлым армянам, которые хвастались тем, что они непобедимый народ и ни одна армия мира не сможет прорвать их оборону. Линия обороны, о которой пафосно заявлял враг, была в короткий срок разгромлена, ряд наших сел был освобожден от оккупации. Народ поддерживает Вас, господин Президент. Полагаясь на Вашу стойкость и смелость, народ готов сражаться до последней капли крови. Вы навсегда останетесь в нашем сердце.

Победа за нами. Карабах - это Азербайджан!".

Юрий Керимов из Гусара: "Господин Верховный главнокомандующий. Сегодня Ваш приказ о начале освобождения наших родных земель от ненавистного врага завершается успешными операциями нашей славной армии. Вражеская армия разгромлена, уничтожена их боевая техника. Мы - жители Гусара верим, что под Вашим руководством 30-летней тоске азербайджанского народа будет положен конец, и все земли будут освобождены. Шаг, сделанный ради счастливой жизни будущих поколений, подарил народу радость от большой победы. Азербайджанская армия под Вашим командованием одержит достойную победу над врагом. Эта победа войдет в историю азербайджанского народа.

Да поможет Вам Всевышний в этом священном деле. Да хранит Вас Аллах".

Шафа Амирханова из Загаталы: "Уважаемый господин Президент. Мы признательны Вам за чувство гордости, которое Вы подарили азербайджанскому народу. Мы поддерживаем любой Ваш приказ, поручение. Потому, что все это служит на благо Азербайджана, приносит нам успех. Враг не устоит перед единством азербайджанского народа и мощью нашей армии. Последние бои на фронте еще раз подтвердили это.

Все мы готовы пожертвовать жизнью ради освобождения земель. Наш лозунг "Карабах - это Азербайджан!".

Сарван Исмаилов из Шамахы: "Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий. То, что наша армия смогла за несколько часов разгромить передовую линию врага, показало, что мы способны освободить наши земли от оккупантов. Такая совершенная, дисциплинированная армия - результат Вашей решительности, умелого командования.

Дорогой Президент, желаем успехов Вам и нашей славной армии в этом деле, наши молитвы с Вами. Ваши старания во имя освобождения Карабаха после 30-летней оккупации будут веками изучаться в учебниках по истории".

В письме Алышана Сулейманова из города Баку говорится: "Уважаемый господин Президент, Ваш труд на пути независимости и целостности нашей Родины - безграничен.

Ваша принципиальность в деле освобождения земель нашей страны, оккупированных армянскими захватчиками, воодушевляет, радует наш народ. Ваша решимость и политическая воинственность по освобождению Карабаха из армянского плена - наше счастье, гордость.

Да ниспошлет Аллах радость Вам, нашей Армии, нашему народу.

Да поможет Всевышний Вам, нашей Армии и народу".

Ильхам Мустафаев из Бардинского района выражает главе государства признательность следующими словами: "Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий. Я поддерживаю Вашу справедливую борьбу против армянских агрессоров, желаю победы азербайджанскому народу.

Как вынужденный переселенец из Агдамского района, я с нетерпением жду момента, когда мы в скором времени вернемся в родные очаги.

Дай Аллах нам поскорее отпраздновать день Победы. Я доверяю Вам, нашей армии и народу".

Юсиф Гахраманов из Агджабеди: "Уважаемый господин Президент. Новая история, написанная с Вашей решимостью, также изменит ход мира. Все будут смотреть на события новыми глазами. Страны, поддерживающие достойный, справедливый, миролюбивый Азербайджан, знают, где правда.

Как гражданин, выражаю Вам благодарность за чувства, которые мы испытываем. Вы положили конец нашей 30-летней тоске и освободили наши земли от врага.

Поздравляю Вас и азербайджанский народ".

Вугар Мамедов из Саатлы пишет: "Уважаемый Верховный главнокомандующий. Выражаю Вам глубокую благодарность и признательность за то, что подарили нам эти дни, которые мы ждали с тревогой и тоской, но с большой надеждой почти 30 лет.

Вы, господин Президент, вместе с нашей славной победоносной армией написали историю. Это история Нового Азербайджана. 30 лет спустя наши мечты сбываются. Поэтому Вы всегда будете жить в сердце нашего народа. Ваше имя будет написано золотыми буквами в наших учебниках истории, останется в наших сердцах.

Вы, легендарный герой независимого и современного Азербайджана, являетесь достойным продолжателем школы великого лидера. Ваш лозунг "Карабах - это Азербайджан!" будет лозунгом тысячелетий. С этим решительным лозунгом успех операции и наша победа, которую Вы начали как героический полководец, всегда будут жить.

Вы - источник гордости народа. Я горжусь Вами, господин Президент. Я разделяю с Вами большую радость земель, взятых кровью, жизнью наших Вооруженных сил, которые героически сражались под Вашим руководством, поздравляю Вас и Мехрибан ханым, желаю постоянных успехов и поднятия нашего флага в Шуше и Ханкенди.

Да здравствует наш Верховный главнокомандующий. Да здравствует независимый и современный Азербайджан! Карабах - это Азербайджан!".

Орхан Губадлы из Билясувара поделился с главой государства чувствами радости и признательности: "Уважаемый господин Президент, выражаю Вам глубокую признательность за решимость, работу, проводимую для нашего народа. Мы гордимся тем, что живем в стране, которую Вы возглавляете. Все мы хорошо знаем, что сейчас для Вас тревожное время. Но от мала до велика все рядом с Вами.

Мы 30 лет ждали возвращения наших земель и сейчас мы находимся на славном пути. Наш народ до конца с Вами в нашей борьбе. Иншаллах, Победа за нами. Да защитит Аллах Вас и наших солдат!

Господин Верховный главнокомандующий, мы готовы в любой момент взяться за ружье и сражаться за Родину".

Халида Исламова из Сальянского района: "Уважаемый господин Президент. Приветствую Вас и поздравляю с достижениями. Пишу Вам из Сальянского района. Как глава государства или Верховный главнокомандующий Вы всегда поддерживаете народ, достойно и с лихвой выполняя возложенные на Вас обязанности. Благодаря вашей сильной политике и силе глубокой любви к государству, народу, Родине Вы предпринимаете очень успешные шаги, отнимаете от заклятого врага наши земли. Родина - это народ. А народ - это земля. Потому что народ, нация и будущие поколения растут на этой земле. Глубоко признательна Вам за возвращение находящихся под оккупацией наших земель и защиту территориальной целостности страны".

Шакир Иманов из Евлаха пишет: "Уважаемый господин Президент. День, который мы ждали на протяжении долгих лет, уже наступил. Мы верим в Вас, рядом с Вами. В результате Вашей успешной политики была сформирована Азербайджанская армия. Этой политикой и мощной Азербайджанской армией мы освободим все наши земли от оккупации. Благодарим Вас за радость, которую Вы нам дали сегодня испытать.

Господин Президент, сегодня каждый из нас делает все возможное, чтобы победить в этой Отечественной войне. Азербайджанский народ всегда гордился, гордится и будет гордиться Вами. Мы верим, что в ближайшее время наше трехцветный флаг будет развеваться на наших захваченных землях".

Свою благодарность Президенту Ильхаму Алиеву Ханджан Гусейнов их Сиязани выражает следующими словами: "Уважаемый господин Президент, уважаемый Верховный главнокомандующий. Поздравляю Вас и нашу славную Армию с освобождением наших земель, обнимаю всех наших сыновей-солдат.

Господин Президент, Иншаллах, мы водрузим наш флаг в Шуше, Джыдыр дюзю, пусть Пашинян и его бандитская группировка увидят, что проведение ими в Шуше трапезы, их танцы, вызов, который они бросили азербайджанскому народу, не остались без ответа!".

Вынужденный переселенец из Лачинского района Тапдыг Аббасов в своем письме говорит: "Господин Верховный главнокомандующий. Я - вынужденный переселенец из Лачинского района. Временно поселился в городе Сумгайыт. Я видел зверство армянской армии своими глазами и мой родной Лачин также находится под армянской оккупацией.

Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, под Вашим руководством исторические, исконные земли Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов будут освобождены от оккупации армянской армии. Долгие годы я ждал этого дня. Регулярная армия Азербайджана, которую Вы настроили на победу, проявляет героизм, непоколебимость в деле освобождения наших земель от оккупации.

Вы - сын нашего общенационального лидера Гейдара Алиева. Вы достойно чтите его имя, честь, продолжаете его политический курс. Вы - спасение нашего народа, его бьющееся сердце. Да хранит Вас Аллах.

Безграничные вызывающие радость работы были проведены именно под Вашим руководством. Единство народ-государство, невероятная любовь к Родине - результат именно Вашей мудрой политики.

Я работал учителем. Мне 73 года. В период своей деятельности я воспитывал своих учеников в духе любви к своей Родине, государству. Среди них выросли сражающиеся в рядах армии, кадры районного, республиканского значения. Сейчас у нас на Родине идет война. Как и всегда я рядом с Вами и в Отечественной войне, горжусь этим. Я готов быть рядом с нашими солдатами.

Уважаемый господин Президент, под Вашим руководством приближается день, которого я так долго ждал. Желаю Вам вестей о победы и здоровья. Да хранит Вас Всевышний. Да поможет Вам Аллах".

Самир Исрафилов из Агдаша пишет: "Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, меня, жителя Агдаша, очень обрадовал отданный Вами 27 сентября приказ об освобождении нашей славной армией исконных и вековечных азербайджанских земель от заклятых врагов - армян. Вся наша семья была несказанно счастлива, услышав из Ваших уст вести о победах нашей армии. Это - предвестники великой победы. Уверен, под Вашим командованием наша армия положит конец 30-летней тоске нашего народа по Карабаху.

Уважаемый Верховный главнокомандующий, верю, что вскоре мы услышим весть о Победе и я, наконец, вновь смогу ступить на родную землю. Да хранит Всевышний народ Азербайджана! Карабах - это Азербайджан!".

Кёнуль Керимова из Газаха: "Уважаемый господин Верховный главнокомандующий! Нагорно-Карабахский регион Азербайджана на протяжении долгих лет находится в оккупации. Ваш приказ об освобождении наших отчих краев спустя 27 лет оккупации обрадовал меня, равно как и каждого азербайджанца. Сплотившись вокруг Вас, мы поддерживаем Ваши решения. Да поможет Вам Всевышний на этом многотрудном и вместе с тем славном пути! Верим, недалек тот день, когда Вы сообщите азербайджанскому народу весть о великой Победе. Мы с нетерпением ждем этого. Да здравствует азербайджанский солдат! Да здравствует Верховный главнокомандующий!".

Гёзель Хасыева из Баку пишет: "Господин Президент! Настал, наконец, долгожданный день и славная азербайджанская армия поднялась во имя освобождения наших земель. День великой победы уже не за горами. Я - мать шехида. И самое мое заветное желание - изгнать заклятого врага из Карабаха - близится к осуществлению. В день освобождения Карабаха души всех наших шехидов будут ликовать. Моя мечта совсем скоро исполнится. Я - мать шехида, Национального героя Самира Хасыева. Господин Верховный главнокомандующий, я с нетерпением жду того дня, когда Вы объявите нам о Великой победе. Дай Бог, благодаря Вашей решительной и дальновидной политике наш победоносный флаг взовьется, наконец, над Карабахом. Спасибо, дорогой Президент!".