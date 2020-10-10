https://news.day.az/politics/1278536.html ВС Армении обстреливают Агдамский район Азербайджана - очередное нарушение режима прекращения огня
ВС Армении обстреливают Агдамский район Азербайджана - очередное нарушение режима прекращения огня
ВС Армении, грубо нарушая режим прекращения огня, обстреливают территорию Агдамского района,
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
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