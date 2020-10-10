https://news.day.az/politics/1278541.html Армения создала в Instagram фальшивые аккаунты минобороны Азербайджана
Минобороны призывает граждан, пользователей социальных сетей и представителей СМИ не ссылаться на эти профили и направлять жалобы с целью закрытия следующих поддельных учетных записей.
https://www.instagram.com/mudafienazirliyiresmi/
Армения создала в Instagram фальшивые аккаунты минобороны Азербайджана
Армения создала в Instagram фейковые аккаунты министерства обороны Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Минобороны призывает граждан, пользователей социальных сетей и представителей СМИ не ссылаться на эти профили и направлять жалобы с целью закрытия следующих поддельных учетных записей.
https://www.instagram.com/p/ByzdKPXgni4
https://www.instagram.com/mudafie_nazirliyi/
https://www.instagram.com/mudafienazirliyiresmi/
Сообщаем, что на официальный Instagram-аккаунт министерства обороны Азербайджана можно перейти по следующей ссылке:
https://www.instagram.com/azerbaijan_mod
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