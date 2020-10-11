ВС Азербайджана воюют не с мирным населением, а с вооруженным оккупантом

Распространенная армянской стороной информация о якобы убийстве азербайджанскими военнослужащими в Гадруте мирных жителей - женщины и ее сына-инвалида является беспочвенной, не подтверждающейся фактами и направлена на то, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество, передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Во-первых, армянская сторона до сих пор не может смириться с потерей Гадрута и переходом его под контроль Азербайджана. Распространяя в течение дня противоречивую информацию о Гадруте, армянская сторона хочет запутать свое население в данном вопросе.

Во-вторых, почему-то Армения, всегда обращающая внимание на "точность" и "тонкости", на этот раз не раскрывает широкой публике имена "убитых" людей. Можно с уверенностью сказать, что имена и фамилии либо намеренно забыты, либо выдуманы, потому что таких людей или случаев нет вообще.

В-третьих, Армения, которая постоянно пытается создать у армянского народа образ "страдающего", снова поручает роль "обижанных" женщине и ее сыну-инвалиду.

Мы ещё раз заявляем, что азербайджанский солдат воюет не с мирным населением, а с вооруженным оккупантом", - говорится в сообщении.