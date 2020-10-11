https://news.day.az/politics/1278564.html Азербайджан полностью соблюдает требования режима гуманитарного перемирия
Азербайджан полностью соблюдает требования режима гуманитарного перемирия
Распространенная армянской стороной информация о якобы нанесенных Азербайджанской армией ракетных ударов по населенным пунктам на оккупированных территориях является ложью и дезинформацией, передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
В отличие от Армении, Азербайджан полностью соблюдает требования режима гуманитарного перемирия.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре