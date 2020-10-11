Азербайджан полностью соблюдает требования режима гуманитарного перемирия

Распространенная армянской стороной информация о якобы нанесенных Азербайджанской армией ракетных ударов по населенным пунктам на оккупированных территориях является ложью и дезинформацией, передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В отличие от Армении, Азербайджан полностью соблюдает требования режима гуманитарного перемирия.