https://news.day.az/politics/1278567.html Информация об обстреле Баку - фейк - минобороны
Информация об обстреле Баку - фейк - минобороны
Армения продолжает провокационную деятельность и распространяет дезинформацию, передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"Мы заявляем, что распространяемая в социальных сетях информация об обстреле Баку является ложной и является еще одним проявлением дезинформации противника",- говорится в сообщении.
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