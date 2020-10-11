Информация об обстреле Баку - фейк

Армения продолжает провокационную деятельность и распространяет дезинформацию, передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Мы заявляем, что распространяемая в социальных сетях информация об обстреле Баку является ложной и является еще одним проявлением дезинформации противника",- говорится в сообщении.