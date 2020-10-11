Армянские солдаты массово оставляют боевые позиции

В ночь с 10 на 11 октября ситуация по всему фронту была стабильно напряженной.

Не соблюдающие режим гуманитарного перемирия подразделения вооруженных сил Армении, сосредоточив силы и военную технику, вновь предприняли попытку атаковать небольшими группами в Гадрутском и Джебраильском направлениях, с целью вернуть утраченные позиции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Телеграм-канал минобороны Азербайджана.

Ночью все попытки противника атаковать были пресечены огнем.

Военнослужащие 1-го, 5-го и 9-го мотострелковых полков, в массовом порядке самовольно оставляют боевые позиции. Военная полиция бессильна в принудительном порядке возвращать этих солдат в окопы.