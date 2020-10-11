Азербайджанская армия ликвидировала армянского подполковника
В ночь с 10 на 11 октября ситуация по всему фронту была стабильно напряженной.
Не соблюдающие режим гуманитарного перемирия подразделения вооруженных сил Армении, сосредоточив силы и военную технику, вновь предприняли попытку атаковать небольшими группами в Гадрутском и Джебраильском направлениях, с целью вернуть утраченные позиции.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Телеграм-канал минобороны Азербайджана.
Согласно информации, заместитель командира 1-го мотострелкового полка подполковник Артак Ванян также находится среди многочисленных потерь в живой силе вражеской армии.
В настоящее время войска азербайджанской армии обладают оперативным преимуществом на всей протяженности фронта.
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