Уничтожено большое количество военной техники армян

В ночь с 10 на 11 октября ситуация по всему фронту была стабильно напряженной.

Не соблюдающие режим гуманитарного перемирия подразделения вооруженных сил Армении, сосредоточив силы и военную технику, вновь предприняли попытку атаковать небольшими группами в Гадрутском и Джебраильском направлениях, с целью вернуть утраченные позиции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Телеграм-канал минобороны Азербайджана.

Ночью все попытки противника атаковать были пресечены огнем.

В результате действий азербайджанской армии большое количество живой силы противника, а также 5 танков Т-72, 6 гаубиц Д-20 и Д-30, 5 грузовиков с боеприпасами, 11 единиц другой автомобильной техники, 3 РСЗО БМ-21 "Град", 5 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 8 систем ПВО и радиолокационная станция были уничтожены и выведены из строя на различных направлениях фронта.