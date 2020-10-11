https://news.day.az/politics/1278591.html Уничтожен еще один армянский беспилоник - Официально
Уничтожен еще один армянский беспилоник - Официально
11 октября примерно в 08.00 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Армении, предпринявший попытку осуществить полет в Мингячевирском направлении, был уничтожен подразделениями ПВО Азербайджана.
Об этом сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.
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