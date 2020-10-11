Уничтожен еще один армянский беспилоник

11 октября примерно в 08.00 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Армении, предпринявший попытку осуществить полет в Мингячевирском направлении, был уничтожен подразделениями ПВО Азербайджана.

Об этом сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана. 